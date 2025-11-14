Decaro ai pugliesi: "Andate a votare. Meglio scegliere che farsi scegliere"
BARI - Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, lancia un appello diretto agli elettori: recarsi alle urne. In un post pubblicato oggi su Facebook, Decaro sottolinea l’importanza della partecipazione al voto con un messaggio semplice e immediato:
«Questa volta, nello spot della campagna elettorale, vi invito semplicemente ad andare a votare. È sempre meglio evitare che siano gli altri a scegliere per te».
Lo spot che accompagna il messaggio mostra Decaro immerso nella quotidianità: un caffè al bar, qualche acquisto, spostamenti in taxi. È proprio durante uno di questi trasferimenti che il tassista lo accompagna alla stazione invece che all’aeroporto. La scena si chiude con una battuta dell’ex sindaco:
«È tutto il giorno che scegliete al posto mio. Guido io».
Il video è sostenuto da una colonna sonora rap che richiama una «Puglia che spera, cercando qualcosa di più», mentre il messaggio finale ribadisce il senso dell’iniziativa: partecipare al voto significa decidere in prima persona il futuro della regione.