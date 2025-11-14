Lecce, 15enne cade da cinque metri al liceo Ciardo Pellegrino: indagini in corso
LECCE – Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di oggi al liceo artistico Ciardo Pellegrino di viale De Pietro, dove uno studente di 15 anni è precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre si trovava nel bagno del primo piano dell’istituto.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo potrebbe essersi lanciato volontariamente dalla finestra. La caduta è stata in parte attutita dalla vegetazione sottostante, riducendo la violenza dell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce. Presenti anche i carabinieri della stazione di Santa Rosa.
Le indagini, coordinate dal pm della Procura per i minorenni, Maria Consolata Moschettini, escludono al momento sia l’ipotesi di una istigazione al gesto sia quella di una spinta. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un atto volontario.
