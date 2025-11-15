San Vito dei Normanni, Lions Club in piazza per la prevenzione del diabete



SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Proseguono le iniziative dedicate alla salute a San Vito dei Normanni: il Lions Club locale ha organizzato per domenica 16 novembre un importante service di prevenzione del diabete, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.





Dalle ore 10 alle 12, in piazza Giovanni Paolo II, sarà attivo uno stand dove chiunque potrà effettuare uno screening gratuito e ricevere informazioni utili per riconoscere e prevenire questa patologia sempre più diffusa.





L’attività sarà svolta con il supporto professionale del dottor Fina, che metterà a disposizione esperienza e competenza per guidare i cittadini in un percorso di consapevolezza sulla salute. Preziosa anche la collaborazione della Fratellanza Popolare, impegnata nel garantire un’organizzazione efficiente e sicura dello screening.





La presidente del Lions Club, Francesca Tedeschi, rivolge un messaggio di ringraziamento a tutti i collaboratori e invita la popolazione a partecipare: "La prevenzione è un atto di responsabilità verso se stessi e la propria comunità. Vi aspettiamo allo stand per un semplice controllo che può aiutare a proteggere la vostra salute".





Un appuntamento da non perdere per chi desidera informarsi, prevenire e contribuire a diffondere una cultura di benessere condiviso.