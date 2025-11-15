Diana Del Bufalo torna in tour con “Tra sogni e desideri”. Il 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari

Dopo il debutto a Napoli e i cinque appuntamenti evento sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tournée “Tra sogni e desideri”, il grande show dedicato alle più celebri colonne sonore Disney. Sul palco la voce di Diana Del Bufalo, accompagnata dalla narrazione di Francesco Pannofino e dalla musica dal vivo dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta dal Maestro Marco Attura. Con loro anche il vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e un cast di performer.

Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, un viaggio musicale lungo oltre un secolo tra fiabe e leggende che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni. Due ore di grandi melodie, colori ed emozioni che riportano sul palco la magia dei classici Disney grazie a voci potenti, arrangiamenti orchestrali e una scenografia immersiva.

Dopo il successo delle prime date, “Tra sogni e desideri” riparte da dicembre 2025 con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Tra gli appuntamenti spicca quello del 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari.

Date del tour 2025/2026

17 dicembre 2025 – Montecatini, Nuovo Teatro Verdi

20 dicembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

22-23 dicembre 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

3 gennaio 2026 – Brescia, Teatro Clerici

5 gennaio 2026 – Torino, Teatro Colosseo

10 gennaio 2026 – Bari, Teatro Team

12 gennaio 2026 – Roma, Auditorium Conciliazione



