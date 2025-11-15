Diana Del Bufalo torna in tour con “Tra sogni e desideri”. Il 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari
Le più belle colonne sonore Disney in uno show musicale con la voce narrante di Francesco Pannofino. Il 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari
Dopo il debutto a Napoli e i cinque appuntamenti evento sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tournée “Tra sogni e desideri”, il grande show dedicato alle più celebri colonne sonore Disney. Sul palco la voce di Diana Del Bufalo, accompagnata dalla narrazione di Francesco Pannofino e dalla musica dal vivo dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta dal Maestro Marco Attura. Con loro anche il vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e un cast di performer.
Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, un viaggio musicale lungo oltre un secolo tra fiabe e leggende che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni. Due ore di grandi melodie, colori ed emozioni che riportano sul palco la magia dei classici Disney grazie a voci potenti, arrangiamenti orchestrali e una scenografia immersiva.
Dopo il successo delle prime date, “Tra sogni e desideri” riparte da dicembre 2025 con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Tra gli appuntamenti spicca quello del 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari.
Date del tour 2025/2026
- 17 dicembre 2025 – Montecatini, Nuovo Teatro Verdi
- 20 dicembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox
- 22-23 dicembre 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi
- 3 gennaio 2026 – Brescia, Teatro Clerici
- 5 gennaio 2026 – Torino, Teatro Colosseo
- 10 gennaio 2026 – Bari, Teatro Team
- 12 gennaio 2026 – Roma, Auditorium Conciliazione
“Tra sogni e desideri” è una produzione A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione. Direzione artistica e regia di Antonio Frascadore; vocal ensemble ANIMEniacs Corp; orchestra Filarmonica di Benevento.