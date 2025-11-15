Mola di Bari: gran finale per il Festival “Casa van Westerhout”

Si conclude domenica 16 novembre la quarta edizione del Festival “Casa van Westerhout”, la manifestazione organizzata dall’Agìmus e dedicata al «fiammingo di Puglia», il compositore molese Niccolò van Westerhout. Il momento clou è in programma alle ore 19 al Teatro Comunale di Mola di Bari, dove si terrà la finale-concerto del Concorso internazionale di canto lirico intitolato all’artista.

A valutare i finalisti sarà una giuria di alto profilo presieduta dal soprano Maria Pia Piscitelli e composta da Helen Lepalaan (mezzosoprano e direttrice artistica dell’Opera di Tallinn), Simone Maria Marziali (agente lirico e direttore artistico dell’Accademia Verdiana «Carlo Bergonzi» di Busseto), Piero Rotolo (pianista e direttore artistico dell’Agìmus), Margherita Rotondi (mezzosoprano e direttrice artistica de L’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce) e Maurizio Pellegrini (regista e direttore artistico del Festival Ad Libitum).

Oltre ai riconoscimenti ufficiali saranno attribuiti il Premio della Critica, il Premio del Pubblico e il Premio Niccolò van Westerhout per la migliore interpretazione di un brano del compositore molese.

Il programma della mattina

La giornata si aprirà con due visite guidate alla Casa-Museo Niccolò van Westerhout, allestita all’interno del Teatro Comunale e dedicata alla vita e alle opere del musicista (ore 10.00 e 11.30).

Alle 11, all’Ecomuseo del Poggio, è in programma il matinée «Il salotto dell’‘800 tra sonate, danze e fantasie d’opera», con Antonio Dambra (flauto traverso) e Alessandra Stallone (pianoforte).

Il programma intreccerà composizioni pianistiche legate alla tradizione pugliese — firmate da Niccolò van Westerhout, Vitantonio Waldemaro Morgese e Ottone Pesce — con celebri fantasie d'opera di Joachim Andersen, François Borne e Jürgen Franz, ispirate alle melodie immortali di Norma, La Bohème e Carmen.

Informazioni e prenotazioni

Per prenotare la partecipazione alla finale-concerto del concorso lirico:

📞 368.568412 – 393.9935266

🌐 www.associazionepadovano.it