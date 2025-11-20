EasyJet inaugura la nuova rotta Bari–Bristol: collegamento diretto dalla summer 2026

BARI – Aeroporti di Puglia annuncia l’avvio della nuova rotta Bari–Bristol operata da easyJet a partire dalla summer 2026. Il collegamento sarà attivo ogni martedì e sabato, permettendo a turisti e viaggiatori d’affari di raggiungere direttamente una delle città più dinamiche del Regno Unito a tariffe competitive.

«L’ampliamento dell’offerta operativa da parte di easyJet conferma l’attrattività dell’aeroporto di Bari quale infrastruttura strategica per i collegamenti internazionali – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – e rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento delle rotte verso destinazioni europee in forte crescita».

La nuova tratta risponde anche alla crescente domanda dei turisti britannici e alle esigenze della numerosa comunità pugliese residente nel Regno Unito, garantendo collegamenti più frequenti e diretti.

Con l’introduzione di Bari–Bristol, easyJet rafforza la propria presenza sugli aeroporti di Bari e Brindisi, aggiungendo al network voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Orly, ampliando così le opportunità di viaggio e connessione internazionale per la regione.

«Siamo felici di annunciare la nuova rotta da Bari verso Bristol – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia – che conferma il nostro impegno nel valorizzare il potenziale della Puglia e nel sostenere il turismo internazionale, rafforzando Bari come aeroporto strategico per il Sud Italia».

I biglietti per la rotta Bari–Bristol sono già disponibili sul sito e sull’app mobile di easyJet.