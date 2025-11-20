Conversano festeggia il nuovo parco urbano di via Avellino-via Lombardi

CONVERSANO - “Lontano dal centro, ma nel cuore della città”. È questo l’hashtag che ha accompagnato l’inaugurazione, che si è svolta, sabato 15 novembre alle ore 11.30, del nuovo parco urbano di Conversano, situato tra via Avellino, via Mantova, via Lombardi e via Catanzaro. Un progetto che ha trasformato un’area precedentemente trascurata in uno spazio verde moderno, inclusivo e accogliente, pensato per il benessere collettivo e la socialità. Il parco, frutto di un intervento di riqualificazione urbana, è oggi un luogo vivo e pulsante, arricchito da nuove alberature, giochi sicuri per i bambini e un anfiteatro che promette di diventare fulcro di iniziative culturali e aggregative per il quartiere. Durante l’inaugurazione, il sindaco Giuseppe Lovascio ha ribadito l’importanza dell’opera per la città: «Abbiamo voluto restituire alla comunità uno spazio in cui ogni famiglia possa sentirsi parte integrante del quartiere. Questo parco rappresenta l’incontro tra natura e socialità, tra bellezza urbana e qualità della vita. È un tassello fondamentale nel nostro percorso di rigenerazione urbana». La cerimonia è stata accompagnata da attività ludiche dedicate ai più piccoli e da momenti istituzionali che hanno sottolineato il valore del progetto. «Il parco sorge in una zona in evoluzione, tra le case comunali inaugurate negli anni scorsi e le nuove abitazioni di edilizia popolare attualmente in costruzione, contribuendo a rendere la periferia più vivace e attrattiva. L’inaugurazione ha rappresentato non solo l’apertura di un nuovo spazio pubblico, ma anche un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, rafforzando il senso di appartenenza e comunità», ha concluso il primo cittadino di Conversano.