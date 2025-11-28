Edoardo Vianello reinterpreta i grandi classici del Natale





Edoardo Vianello, icona assoluta degli anni ’60 con oltre 65 milioni di dischi venduti, torna con un inedito e imperdibile LP natalizio, il primo della sua lunga carriera.

Il Natale prende vita in un disco unico: lo stile inconfondibile di Vianello dà nuova energia ai grandi classici e alle melodie della tradizione, rendendoli magia pura!

Voce simbolo della musica italiana e autore di successi intramontabili come “Abbronzatissima”, “Guarda come dondolo”, “Il capello”, Vianello ha costruito una lunga e brillante carriera nel mondo della musica e dello spettacolo, spaziando dalla TV al teatro e al cinema.

Il suo timbro inconfondibile trasforma i classici di Natale in veri e propri pezzi iconici, che restano subito in testa.

Il nuovo album di Natale "Babbo Vianello" è disponibile in digitale e in un' edizione esclusiva su vinile rosso in arrivo il 5 dicembre in tutti i negozi.