Bari, torna “SpaccaBari”: ventunesima edizione della mostra di presepi d’autore

BARI – Si è svolta questa mattina, nella, la presentazione della, la tradizionale mostra di presepi d’autore che quest’anno si terrà dalall’interno del

A illustrare i dettagli della manifestazione è stato il presidente dell’associazione SpaccaBari, Biagio Diana, noto come “Zio Gino”, durante un incontro con Angela Perna, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari. La mostra è patrocinata dal Comune.

Orari e ingressi

L’inaugurazione è prevista per domani, sabato 29 novembre alle ore 20. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21, mentre il 24 dicembre l’orario di apertura sarà dalle 10 alle 16. L’unica giornata di chiusura è prevista per il 31 dicembre. L’ingresso sarà gratuito.

Artisti e novità

Saranno esposti cinquanta presepi realizzati da quaranta artisti. Tra le novità di quest’anno, la presenza di sette fotografie a tema Natività di Francesco Ditillo, in collaborazione con l’associazione Melphicta nel passato.

Per le scuole sarà possibile organizzare laboratori di realizzazione di presepi con materiali di riciclo, previo appuntamento con gli organizzatori.

Un evento simbolo per la città

“Oggi siamo qui con una realtà che rappresenta ormai un simbolo per la città di Bari – ha commentato Perna –. L’associazione SpaccaBari promuove questa importante iniziativa, che giunge alla ventunesima edizione, generando uno scambio di esperienze, creatività e tradizioni. Questo evento esalta il senso di identità e appartenenza, regalando l’atmosfera magica tipica del periodo natalizio”.