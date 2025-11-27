“Educare allo star bene”: a Bari una giornata dedicata al benessere dei minori

BARI – Si è svolto oggi nell’agorà dell’evento, una giornata di confronto e sensibilizzazione dedicata al benessere dei minori e alla tutela dei loro diritti, con la partecipazione di studenti, istituzioni e professionisti.

La mattinata è stata dedicata agli studenti delle scuole medie di Bari (Carducci, Fiore, Lombardi), Trani (Rocca-Bovio-Palumbo e Baldassarre) e Copertino (Falcone). Dopo l’apertura con l’introduzione del Garante e i saluti istituzionali, gli studenti hanno partecipato a un incontro con i Garanti regionali.

Tra i momenti principali: il dialogo di Claudia Lerro sul rispetto della persona, una performance musicale diretta da Raffaella Ronchi, la proiezione del cortometraggio “Nun Dio del mare” presentato dal dott. Giuseppe Del Grosso, e un intervento sull’educazione alla sessualità a cura del dott. Michele Massimo Laforgia, sessuologo e psicoterapeuta.

“Abbiamo recuperato le attività dedicate al 20 novembre, Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza – ha dichiarato Ludovico Abbaticchio, Garante regionale – Questo appuntamento ha cercato di far riconoscere ogni ragazzo e ragazza nella sua identità con un linguaggio capace di catturarli, rendendoli partecipi e protagonisti. Il grido di allarme sul disagio minorile è molto alto, a partire dalla povertà fino ai fenomeni di bullismo e violenza sessuale”.

Nel pomeriggio si è tenuto un tavolo istituzionale sul tema dell’educazione allo star bene, moderato dal Garante Abbaticchio, con interventi di Giuseppe Musicco, Massimiliano Fiorentino, Marco De Bartolis e Alessia Marconcini. Momento centrale è stata la presentazione del vademecum “Segnali e Segnalazioni nella Scuola Inclusiva”, a cura della prof.ssa Maria Rosa Pennetta, docente e referente del Tavolo Tecnico sulla Segnalazione del Disagio Minorile. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto e le conclusioni della dott.ssa Valeria Montaruli, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari.

“La seconda parte della giornata è dedicata all’adulto, per far comprendere l’importanza del lavoro di squadra nel creare leggi nuove, più moderne e più europee – ha precisato Abbaticchio – È fondamentale anche il ruolo degli enti locali e dei comuni, che devono collaborare con le aziende sanitarie, il volontariato e il terzo settore”.

Informazioni: Spazio Agorà c/o Consiliare Regione Puglia – Via G. Gentile, 52 – Bari. Infoline: 080 5282318.