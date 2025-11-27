Santa Cesarea Terme accende il dibattito sul futuro degli ulivi del Salento



Il 29 novembre l’incontro "Il Silenzio degli Ulivi – La Voce del Salento". Presente anche il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.





SANTA CESAREA TERME (LE) - Si terrà sabato 29 novembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze dell’Albergo Palazzo di Santa Cesarea Terme, l’incontro pubblico "Il silenzio degli Ulivi - La voce del Salento", promosso dal Comune per riportare al centro dell’attenzione il tema della Xylella e la rigenerazione del paesaggio salentino.





Un appuntamento che riunirà amministratori, giornalisti ed esperti, con l’obiettivo di creare un momento di ascolto e confronto sul futuro degli ulivi e delle comunità rurali del territorio.





Aprirà i lavori il Sindaco di Santa Cesarea Terme, dott. Pasquale Bleve, seguito dall’introduzione di Alessandro Orsi. A dialogare sul tema interverranno Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni, Stefano Martella, giornalista e scrittore, Rosario Tornesello del Nuovo Quotidiano di Lecce e Patrizio Ziggiotti in rappresentanza dell’associazione Save the Olives.





L’incontro vedrà, tra gli altri, la presenza dei sindaci dei comuni salentini, tra cui quella del Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, che porterà il contributo del capoluogo in un dibattito che abbraccia l’intero territorio salentino.





L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, al mondo delle associazioni e al pubblico, e mira a stimolare una riflessione collettiva sulle nuove forme di valorizzazione e rigenerazione del paesaggio, in un momento storico in cui il futuro degli ulivi del Salento rappresenta una sfida identitaria, culturale ed economica.