Elettroporazione: a Bari una nuova frontiera per il trattamento sicuro della fibrillazione atriale

BARI – Una delle tecnologie più avanzate nel campo della cardiologia interventistica approda all’: si tratta dell’, una metodica di ultima generazione destinata a rivoluzionare il trattamento della, l’aritmia più diffusa nella popolazione adulta.

La PFA utilizza impulsi elettrici brevissimi e ad alta intensità per creare micro-pori selettivi nelle cellule responsabili dei battiti cardiaci irregolari. A differenza delle tecniche tradizionali, che impiegano calore (radiofrequenza) o freddo (crioablazione), l’elettroporazione non danneggia i tessuti sani circostanti, riducendo significativamente il rischio di complicanze. Ne consegue un procedimento più sicuro, tempi procedurali più brevi e un recupero più rapido e confortevole per il paziente.

«L’introduzione dell’elettroporazione rappresenta un grande passo avanti – sottolinea il direttore del Dipartimento Cardiologico della ASL Bari, Massimo Vincenzo Bonfantino – ed è il risultato della collaborazione con l’Ospedale Miulli e con l’équipe del prof. Massimo Grimaldi. Un lavoro condiviso che offre ai nostri pazienti standard di cura tra i più elevati in Italia».

A eseguire la procedura è l’équipe di Elettrofisiologia della Cardiologia del San Paolo, guidata dal dottor Luigi Mancini, cardiologo elettrofisiologo con oltre 200 interventi di ablazione all’attivo e il primo, nella ASL Bari, ad avviare la formazione specifica sulla PFA.

L’introduzione della nuova tecnologia rappresenta un potenziamento significativo dell’attività di ablazione transcatetere, già attiva da oltre un anno nel presidio. Il San Paolo, insieme all’Ospedale Di Venere, rafforza così il proprio ruolo di riferimento nel territorio per la diagnosi e il trattamento delle aritmie, garantendo ai cittadini l’accesso a cure altamente specializzate senza doversi allontanare dalla propria comunità.

La PFA conferma l’impegno della sanità pubblica barese nel promuovere innovazione, sicurezza e prossimità, mettendo a disposizione dei pazienti tecnologie d’eccellenza in linea con i migliori standard internazionali.