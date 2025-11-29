Lecce–Torino, domani alle 12:30 la sfida al “Via del Mare” per la 13ª giornata di Serie A

Il Lecce scenderà in campo domani alle 12:30 allo stadio “Via del Mare” per affrontare il Torino nella tredicesima giornata d’andata di Serie A. Entrambe le squadre cercano una reazione dopo l’ultimo turno negativo.

I salentini arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro la Lazio all’Olimpico e puntano a un successo che possa rappresentare un passo in avanti verso la salvezza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare agli infortunati Jean e Pierret, ma potrà contare su Ramadani e Berisha schierati come esterni, con Tete Morente nel ruolo di regista. In attacco la squadra giallorossa si affiderà a Sottil e Stulic.

Il Torino, reduce dal pesante 1-5 subito contro il Como allo Stadio Olimpico Grande Torino, è chiamato a una prova convincente per consolidare l’undicesimo posto in classifica. L’allenatore Marco Baroni non potrà contare su Simeone e Ilic, entrambi fuori per problemi muscolari. Le fasce saranno presidiate da Lazaro e Casadei, mentre Vlasic agirà da trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Adams e Ngonge.

A dirigere l’incontro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, in provincia di Latina.

L’ultimo precedente in Serie A disputato a Lecce risale al 18 maggio 2025, quando i giallorossi si imposero per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Ramadani al primo minuto del secondo tempo.