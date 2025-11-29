Wonder Christmas Land: a Gallipoli torna la magia del Natale – XI edizione

GALLIPOLI -Gallipoli si prepara a riaccendere l’incanto del Natale con l’undicesima edizione di, l’originale produzione firmata, nata nel 2014 e ormai considerata la più grande e affascinante esperienza natalizia del Sud Italia.

Allestito nella suggestiva Galleria Dei Due Mari, la struttura sul mare ai piedi del Castello angioino, il Wonder Christmas Land torna con oltre quaranta tra attori e ballerini pronti a dare vita a un percorso teatrale unico nel suo genere. Il primo spettacolo è fissato per domenica 30 novembre alle ore 19.

Un viaggio teatrale tra scenografie monumentali e atmosfere da fiaba

Dal 2014, la Galleria dei Due Mari si trasforma in una vera e propria dimora incantata degli elfi e di Santa Claus. Anche per l’edizione 2025-2026, lo spazio diventa un grande teatro diffuso grazie a un nuovissimo allestimento scenografico di stile regale, pensato per accogliere le migliaia di famiglie che ogni anno raggiungono Gallipoli da tutta Italia.

Il pubblico vivrà uno spettacolo itinerante, attraversando ambientazioni immersive animate da musiche, performance, coreografie e sorprendenti effetti speciali tra videomapping, proiezioni, ologrammi e sistemi domotici.

Tema 2025/2026: la Nostalgia dei Sogni

L’edizione numero undici è dedicata alla NOSTALGIA: la nostalgia dei sogni che rischiano di svanire in un mondo frenetico e iperconnesso, dove l’urgenza di immortalare ogni momento spesso soffoca le emozioni autentiche.

«Anche quest’anno giochiamo facendo sul serio – affermano gli autori Roberto Marius Treglia e Alberto Greco – offrendo spunti di riflessione su temi attuali. La nostalgia è quella dei sogni che svaniscono se non siamo capaci di viverli profondamente».

Nuovi percorsi e ambientazioni speciali

L’Officina Maccatronica

La slitta di Babbo Natale è in piena revisione prima del grande volo notturno. Gli elfi meccanici lavorano senza sosta in uno spazio dedicato alla “meccanica magica” natalizia.

Il Giardino d’Argento

Un luogo segreto e incantato, raggiungibile attraversando lo Specchio d’Inverno nella Serra degli Alberi di Natale. Qui crescono piante giganti luminescenti che producono frutti magici: marmellate che nascono già nei vasetti, pozioni, ciambelle… sotto lo sguardo del burbero elfo guardiano nella sua casetta di zucchero.

Il Teatro della Città degli Elfi

Una grande sala teatrale dove va in scena un esilarante spettacolo dedicato al valore delle emozioni autentiche contro la superficialità dei social. In scena i Re delle Feste per riflettere su paura, bullismo, cyberbullismo, tolleranza e condivisione.

L’Incontro con Cenere

Un nuovo personaggio guida il pubblico verso Babbo Natale (o la Befana) attraverso un divertente scambio tra un elfo del Natale e uno dell’Epifania: un invito alla collaborazione e al rispetto delle unicità.

I percorsi più amati che tornano anche quest’anno

Benvenuto nel Magico Salone Regale

La Parata della Neve , il momento più travolgente del Wonder

Udienza con Babbo Natale o la Befana, con dono finale per tutti i bambini

Calendario spettacoli 2025-2026

NOVEMBRE

Domenica 30 (ore 19)

DICEMBRE

Sabato 6 (16.30 – 19)

Domenica 7 (16.30 – 19)

Lunedì 8 (16.30 – 19)

Sabato 13 (16.30 – 19)

Domenica 14 (16.30 – 19)

Sabato 20 (16.30 – 19)

Domenica 21 (10 – 16.30 – 19)

Martedì 23 (16.30 – 19)

Mercoledì 24 (10)

Speciale “La Grande Cerimonia”

Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 (16.30 – 19)

GENNAIO

Giovedì 1 (19)

Sabato 3 (16.30 – 19)

Domenica 4 (16.30 – 19)

Lunedì 6 (16.30 – 19)

Informazioni pratiche