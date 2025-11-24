Elezioni regionali 2025: chiuse le urne in Veneto, Puglia e Campania, cala l’affluenza

BARI – Si sono chiusi oggi alle 15 i seggi per le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania, segnando la fine della fase di voto e l’inizio dello spoglio delle schede. Gli elettori erano chiamati a decidere i successori di tre figure storiche della politica regionale italiana: Luca Zaia in Veneto, Michele Emiliano in Puglia e Vincenzo De Luca in Campania, che per anni hanno guidato le rispettive Regioni senza interruzioni.

A votare erano circa 11,5 milioni di cittadini, ma i dati preliminari segnalano un forte calo dell’affluenza rispetto alle tornate precedenti. In Campania, ha votato il 43,64% degli aventi diritto, contro il 55,04% delle elezioni precedenti; in Puglia, la partecipazione si è attestata al 41,85% rispetto al 56,60% della tornata precedente; in Veneto, infine, ha votato il 44,46% degli elettori, contro il 61,22% del 2020.

Centro-sinistra e spoglio

Nel frattempo, la segretaria del Pd, Elly Schlein, si è diretta a Napoli per seguire lo spoglio insieme al candidato del centrosinistra in Campania, Roberto Fico. Fonti del Nazareno riferiscono che i primi exit poll sono stati accolti con entusiasmo nella sede della Fabbrica Italiana dell’Innovazione, dove erano presenti anche il deputato e responsabile del mezzogiorno del Pd Marco Sarracino, la parlamentare del M5S Gilda Sportiello e Piero De Luca, segretario regionale dem e figlio del presidente uscente Vincenzo De Luca.

Con le urne chiuse e i dati sull’affluenza già diffusi, si attendono ora i primi risultati ufficiali che determineranno i nuovi assetti politici nelle tre Regioni chiave del Paese.