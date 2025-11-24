Bari: borseggiatore tenta di rapinare due ragazze, fermato dai Carabinieri

BARI – Momenti di paura questa mattina nel centro di Bari, a pochi passi da piazza Umberto, quando un borseggiatore ha aggredito due giovanissime ragazze. L’uomo ha tentato di strappare la borsetta a una delle due, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio.

Gli agenti, allertati immediatamente, hanno bloccato il malvivente sul posto, impedendo che la situazione degenerasse. Le ragazze, spaventate ma illese, hanno potuto così mettersi in sicurezza e denunciare l’accaduto.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e verificare eventuali precedenti a carico del fermato.