Regionali 2025: Decaro, Fico e Stefani confermano le coalizioni uscenti

ROMA - Le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia hanno confermato al governo le coalizioni uscenti: il centrosinistra resta al comando in Campania e Puglia, mentre il centrodestra mantiene il Veneto. I vincitori principali sono Roberto Fico in Campania, Antonio Decaro in Puglia e Alberto Stefani in Veneto.

L’affluenza, tuttavia, registra un netto calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. In Puglia ha votato il 41,83% degli aventi diritto, contro il 56,43% del 2020; in Veneto il 44,64% (61,16% nel 2020); in Campania il 44,06% (55,52% nel 2020). Complessivamente, erano chiamati alle urne circa 11,5 milioni di elettori.

I risultati confermano il predominio dei partiti già al governo nelle rispettive regioni e aprono ora la fase di insediamento dei nuovi presidenti, che guideranno le tre regioni nei prossimi anni affrontando le sfide sociali, economiche e politiche dei territori.