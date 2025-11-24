Antonio Decaro neo-governatore della Puglia: “Lavorerò ogni giorno per i cittadini”

BARI - Antonio Decaro, neo-governatore della Puglia, ha commentato la sua vittoria alle elezioni regionali con parole di gratitudine e impegno: “Cercherò di lavorare per dare ogni giorno risposte ai cittadini”.

L’ex sindaco di Bari ha rivolto un ringraziamento al suo avversario politico Luigi Lobuono, sottolineando come la campagna elettorale abbia dimostrato che “si può fare politica senza urlare e litigare, rispettando le idee degli altri”.

Decaro ha inoltre ringraziato tutti i pugliesi, compresi coloro che non lo hanno votato: “Attraversando tutta la Puglia ho incontrato tante persone, tutte mi hanno mostrato sorriso e affetto. Per chi fa politica è davvero una bella sensazione. Il risultato elettorale è straordinario, oltre ogni aspettativa. Da domani mi devo mettere a lavorare. La politica non si fa nei corridoi dei palazzi, per dare posti di potere ai propri amici. Non avrò nemici, ma solo avversari”.