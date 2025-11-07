🔴 Sava, arrestato 26enne per atti persecutori contro l’ex compagna: aveva un coltello in tasca

SAVA - Momenti di tensione a, in provincia di Taranto, dove ihanno arrestato unaccusato dinei confronti della

Il giovane, che già in passato avrebbe tenuto comportamenti molesti nei confronti della donna, è stato sorpreso da un carabiniere libero dal servizio mentre stava litigando in strada in modo violento con la vittima.

Il militare è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno scoperto che il 26enne nascondeva un coltello in tasca.

L’arma è stata sequestrata e per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. Proseguono le indagini per accertare eventuali altri episodi di violenza o minacce.