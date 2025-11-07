🔴 Sava, arrestato 26enne per atti persecutori contro l’ex compagna: aveva un coltello in tasca
SAVA - Momenti di tensione a Sava, in provincia di Taranto, dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna di 35 anni.
Il giovane, che già in passato avrebbe tenuto comportamenti molesti nei confronti della donna, è stato sorpreso da un carabiniere libero dal servizio mentre stava litigando in strada in modo violento con la vittima.
Il militare è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno scoperto che il 26enne nascondeva un coltello in tasca.
L’arma è stata sequestrata e per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. Proseguono le indagini per accertare eventuali altri episodi di violenza o minacce.
