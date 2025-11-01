Ex Ilva, operaio scivola su olio nel reparto aggiustaggio: nessuna esplosione

TARANTO – Nessuna esplosione all’ex Ilva: un lavoratore ènel reparto aggiustaggio delle Officine centrali durante un’attività di ordinaria manutenzione.

Acciaierie d’Italia smentisce le ricostruzioni circolate su alcuni organi di stampa, basate sulle dichiarazioni dei sindacati, secondo cui l’infortunio sarebbe avvenuto sulla colata continua n. 4. L’azienda precisa che l’incidente si è verificato durante la verifica del corretto assemblaggio e funzionamento di un rullo mobile ad azionamento idraulico, quando parte dell’olio è fuoriuscita e si è depositata sul pavimento.

Il lavoratore sarebbe scivolato riportando un forte dolore al braccio. Soccorso immediatamente, è stato trasportato al SS. Annunziata per accertamenti.