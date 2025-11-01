Ponte Giuseppe Garibaldi: ridotta la carreggiata e divieto di transito ai mezzi pesanti dopo caduta di calcinacci

BARI – È stata firmata un’ordinanza che dispone lasul, tra via Giuseppe Di Vagno e via Apulia.

Il provvedimento prevede inoltre il divieto di transito ai veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e ai pedoni.

L’ordinanza è stata emanata dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, avvenuto nella serata di giovedì 31 ottobre, a seguito della caduta di alcuni calcinacci. Gli operatori hanno rimosso lo strato copriferro per verificare le condizioni dell’armatura.

Successivamente, il gruppo tecnico per il monitoraggio e la manutenzione dei ponti della ripartizione IVOP del Comune di Bari ha effettuato ulteriori indagini sui piloni di appoggio. Le verifiche hanno escluso rischi strutturali, ma hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi di manutenzione.

Per consentire i lavori in sicurezza è stata quindi disposta una temporanea riduzione del carico sul ponte, insieme al divieto di sosta sotto la struttura, per agevolare le operazioni.

L’assessorato alla Cura del Territorio ha spiegato:

“Si tratta di una misura prudenziale e temporanea. La riduzione del traffico e il divieto per i mezzi pesanti permetteranno di eseguire gli interventi in sicurezza. Grazie ai tecnici specializzati abbiamo potuto valutare rapidamente l’entità del problema, probabilmente determinato dagli agenti atmosferici e dalla vicinanza al mare, e programmare subito le operazioni di messa in sicurezza. Abbiamo inoltre informato Amtab e le compagnie di trasporto, poiché potrebbero rendersi necessarie alcune variazioni per gli autobus. L’obiettivo è ripristinare quanto prima la normale circolazione a quattro corsie e senza limitazioni sul ponte”.