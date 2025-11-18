Fasano, l'1 e 2 dicembre arriva 'Next Generation Tourism'



Le Terre di Fasano diventano il punto di partenza per una nuova visione del turismo, dove tradizione e innovazione si incontrano per disegnare modelli di sviluppo più sostenibili e partecipati





FASANO (BR) - Le Terre di Fasano diventano il punto di partenza per una nuova visione del turismo, dove tradizione e innovazione si incontrano per disegnare modelli di sviluppo più sostenibili e partecipati. Nasce da questa idea Next Generation Tourism, il workshop di capacity building promosso da Puglia Culture, Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Comune di Fasano, nell’ambito del progetto Interreg GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy (Programma Italy–Croatia 2021-2027).





L’iniziativa coinvolgerà imprese della filiera turistica e dell’agroalimentare, agriturismi, produttori locali, artigiani e operatori culturali in due giornate di esperienze, incontri e confronto operativo, per condividere competenze, buone pratiche e nuove idee di impresa. Obiettivo: creare una rete di realtà capaci di innovare restando radicate nei valori e nelle identità del territorio.





Il workshop si terrà l’1 e il 2 dicembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, alternando visite esperienziali, laboratori e pitch delle imprese che stanno già sperimentando modelli di turismo sostenibile e integrato.





La prima giornata, lunedì 1 dicembre, si svolgerà al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia e sarà dedicata al tema "Patrimonio e identità come leva di innovazione e processi di sviluppo sostenibile legati ad agro-food e turismo". La mattina sarà un viaggio tra patrimonio culturale e archeologico, Via Francigena, agro-biodiversità e Piana degli Ulivi Millenari; il pomeriggio sarà invece riservato al workshop con le imprese della filiera turistica e agroalimentare, per raccontare esperienze e soluzioni nate dal territorio.





La seconda giornata, martedì 2 dicembre, si terrà presso I Portici – Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia" di Fasano e approfondirà il tema "Sviluppo sociale, cultura e sostenibilità digitale per la destinazione". Dopo la visita del centro storico di Fasano dedicata ai riti, alle tradizioni e al patrimonio immateriale delle Terre di Fasano, il pomeriggio sarà dedicato al laboratorio conclusivo e alla redazione condivisa del "Manifesto del turismo del futuro", che raccoglierà le visioni e le proposte emerse durante i lavori.





Il workshop sarà coordinato da Paolo Grigolli, esperto di management turistico e culturale con una lunga esperienza nella direzione di progetti e organizzazioni complesse. In Puglia ha recentemente guidato il progetto "Puglia Destination Go", promosso da Regione Puglia e Pugliapromozione, dedicato alla creazione delle Destination Management Organization (DMO) e al rafforzamento del modello di governance turistica regionale.



