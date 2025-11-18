MoladiBariTeatro, al via la stagione teatrale del Van Westerhout il 21 novembre Raffaello Tullo e Andrea Delfino con 'Algoritmo: Lui e l’AI'



La nuova stagione teatrale del Van Westerhout inizia il 21 novembre con "Algoritmo: Lui e l’AI"





MOLA DI BARI (BA) - Sarà un viaggio nel futuro – e dentro le paure più attuali – ad aprire la nuova stagione del Teatro Van Westerhout. Venerdì 21 novembre, ore 21, va in scena infatti "Algoritmo: Lui e l’AI", lo spettacolo di Raffaello Tullo e Andrea Delfino che porta sul palco, con ironia e poesia, l’incontro fra un uomo e un robot umanoide. Un inizio che è già una dichiarazione d’intenti: il teatro di Mola sceglie di guardare al presente con coraggio, leggerezza e intelligenza.





"Algoritmo: Lui e l’AI", per la regia di Marco Rampoldi, racconta di un futuro non troppo lontano. Un uomo solo e disorientato riceve a casa un robot umanoide: Martie, una creatura dalle sembianze straordinariamente umane, capace di apprendere qualsiasi informazione con sorprendente rapidità e programmata per adeguare il proprio comportamento agli stimoli ricevuti. Se all’inizio il protagonista mostra diffidenza, ben presto Martie si rivela un’assistente perfetta, in grado di organizzare la sua vita e persino di aiutarlo a ritrovare se stesso. Ma qualcosa, a un certo punto, inizia a incrinarsi. Da lì prende vita uno spettacolo fatto di musica, tip tap, magia scenica, ironia e tenerezza. Una narrazione creativa che attraversa temi come progresso, identità, patriarcato, solitudine e tempo, invitando il pubblico a ridere e riflettere sui rischi e sulle opportunità delle nuove tecnologie.





