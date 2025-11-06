Fasano, scoperti 7 alloggi turistici irregolari dalla Guardia di Finanza

FASANO - Negli ultimi tre mesi, laha portato alla luce sette strutture turistiche operate in maniera irregolare sul territorio. Le verifiche hanno riguardato sia le inserzioni sui principali, sia i contenuti pubblicati sui, tra post e commenti, dove le strutture erano pubblicizzate.

Tra le irregolarità riscontrate, spicca il caso di una masseria che non aveva dichiarato ai fini fiscali ricavi derivanti dall’attività agrituristica per oltre 430 mila euro.

Nel complesso, le strutture sono state sanzionate per un totale superiore a 50 mila euro, mentre i gestori di bed and breakfast e case vacanza coinvolti – sette in totale – sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Brindisi per i provvedimenti del caso.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza, volta a garantire legalità fiscale e tutela dei consumatori nel settore turistico, settore in forte crescita nella provincia brindisina.