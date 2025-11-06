Regionali, Congedo (FdI): "Arianna Meloni domani a Lecce per presentare la lista di Fratelli d'Italia"

LECCE - "Domani 7 novembre, alle 19, al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, verrà presentata la lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia del 23 e 24 novembre. All'incontro, insieme ai candidati, prenderanno parte parlamentari ed europarlamentari del territorio, insieme all'onorevole Francesco Filini, responsabile nazionale del Dipartimento Programma di Fratelli d'Italia, l'onorevole Marcello Gemmato, coordinatore regionale del partito e Sottosegretario di Stato alla Salute, il candidato presidente, Luigi Lobuono, e Arianna Meloni, responsabile nazionale del Dipartimento Adesioni e Segreteria Politica di Fratelli d’Italia."Lo ha annunciato l'onorevole Saverio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.