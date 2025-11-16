Foggia, sospesa per 30 giorni la licenza di un locale del centro storico per somministrazione di alcolici ai minorenni

FOGGIA - Continuano i controlli dinel territorio provinciale di Foggia, condotti dallae dalle altre Forze di Polizia, con l’obiettivo di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel centro storico della città, al titolare di un esercizio commerciale – già colpito in passato da analoga misura – è stato notificato un provvedimento di sospensione della licenza per trenta giorni, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia.

Il provvedimento segue un controllo nell’ambito dei servizi straordinari finalizzati al contrasto della cosiddetta “malamovida”, durante il quale è emerso che nel locale venivano somministrate bevande alcoliche anche a soggetti minorenni, senza alcuna verifica della loro età.

A seguito dell’attività istruttoria della Divisione P.A.S. della Questura di Foggia, il Questore ha deciso la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. Considerata la gravità dell’episodio, lo stesso ufficio valuterà la proposizione della revoca definitiva della licenza agli uffici competenti.

Il provvedimento rappresenta un chiaro segnale di risposta al fenomeno della malamovida nel centro storico, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. La Polizia di Stato, insieme alle altre Forze di Polizia, continuerà con controlli serrati e attività di prevenzione per garantire il rispetto delle norme e la tutela della collettività.