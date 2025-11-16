Taranto, 10 DASPO per tifosi del Barletta dopo violenze allo stadio di Martina Franca

TARANTO - Laha notificato il provvedimento diemesso dalnei confronti diresidenti in alcuni comuni della BAT, ritenute sostenitori della squadra di calcio del

Il provvedimento fa seguito ai fatti avvenuti il 2 novembre scorso durante l’incontro di Serie D tra ASD Martina Calcio 1947 e SSD Barletta 1922, disputato allo Stadio Tursi. Un gruppo di tifosi, alcuni privi di biglietto, ha forzato il presidio delle Forze dell’Ordine all’ingresso del settore ospiti, entrando nell’impianto in massa e compiendo atti di violenza nei confronti dei poliziotti presenti.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Martina Franca e dalla Polizia Scientifica, con il supporto della Questura della BAT, hanno permesso di identificare i 10 tifosi destinatari dei DASPO, notificati dalla Divisione Polizia Anticrimine. La somma complessiva dei DASPO ammonta a 28 anni, con singole misure che vanno dai due ai cinque anni.

Per tre di loro è stato inoltre disposto l’obbligo di firma presso il Commissariato di Barletta per tre anni. Tutti i destinatari sono stati anche denunciati in stato di libertà, ritenuti presunti responsabili dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare eventuali altri responsabili dei comportamenti violenti verificatisi durante la partita.