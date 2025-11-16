Taranto, 10 DASPO per tifosi del Barletta dopo violenze allo stadio di Martina Franca
TARANTO - La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di 10 persone residenti in alcuni comuni della BAT, ritenute sostenitori della squadra di calcio del Barletta.
Il provvedimento fa seguito ai fatti avvenuti il 2 novembre scorso durante l’incontro di Serie D tra ASD Martina Calcio 1947 e SSD Barletta 1922, disputato allo Stadio Tursi. Un gruppo di tifosi, alcuni privi di biglietto, ha forzato il presidio delle Forze dell’Ordine all’ingresso del settore ospiti, entrando nell’impianto in massa e compiendo atti di violenza nei confronti dei poliziotti presenti.
Le indagini, condotte dal Commissariato di Martina Franca e dalla Polizia Scientifica, con il supporto della Questura della BAT, hanno permesso di identificare i 10 tifosi destinatari dei DASPO, notificati dalla Divisione Polizia Anticrimine. La somma complessiva dei DASPO ammonta a 28 anni, con singole misure che vanno dai due ai cinque anni.
Per tre di loro è stato inoltre disposto l’obbligo di firma presso il Commissariato di Barletta per tre anni. Tutti i destinatari sono stati anche denunciati in stato di libertà, ritenuti presunti responsabili dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso.
Sono in corso ulteriori indagini per identificare eventuali altri responsabili dei comportamenti violenti verificatisi durante la partita.