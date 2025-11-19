Fontecchio mania: il barese dei Miami Heat conquista la NBA
MIAMI - La Puglia fa sentire la sua voce anche nella NBA. Simone Fontecchio, cestista azzurro dei Miami Heat, sta vivendo una stagione da protagonista, diventando il terzo miglior tiratore da tre punti di tutto il campionato americano.
Le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione non solo dei fan, ma anche dei telecronisti. Qualche giorno fa un post pubblicato da La Giornata Tipo ha fatto sorridere i tifosi italiani: “Adesso i telecronisti, visto che fa sempre canestro da tre, lo chiamano ‘Three-mone’… Sì, dicono proprio trimone… Sì, i telecronisti lo offendono in dialetto barese in mondovisione…”.
Il soprannome ironico unisce il talento di Fontecchio in campo e le sue origini pugliesi, portando un po’ di dialetto barese nelle telecronache della NBA.
Fontecchio, classe 1996, continua così a farsi notare nel massimo campionato americano, portando il suo gioco e un pizzico di ironia italiana sotto i riflettori mondiali.