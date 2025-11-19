Gallipoli accende il Natale con il Parco d’Inverno e il più grande Albero della Puglia

GALLIPOLI – La magia del Natale arriva in Puglia con ilal Raffo Parco Gondar, il più grande Villaggio di Natale della regione. Dal 20 al 28 dicembre 2025, grandi e piccini potranno immergersi in un’esperienza unica, tra luci, scenografie immersive, mercatini, spettacoli e attrazioni dedicate a tutta la famiglia.

Per sei giornate – 20, 21, 25, 26, 27 e 28 dicembre – l’area del Parco Gondar si trasformerà in un vero e proprio mondo fiabesco. Tra le attrazioni più attese spicca il più grande Albero di Natale della Puglia, alto 28 metri, che sarà acceso il 20 dicembre insieme a pista di pattinaggio, scivolo gigante, presepi e installazioni luminose.

Il villaggio ospiterà la Casa di Babbo Natale, il coloratissimo Villaggio di Marzapane, la Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi e il Polo Nord ricreato con scenografie mozzafiato. I visitatori potranno inoltre ammirare il maestoso Palazzo del Principe Schiaccianoci, il trono della Regina di Ghiaccio e la Tundra delle Luci, senza dimenticare la Tana del Grinch e il Luna Park Invernale, completo del Trenino di Babbo Natale.

Non mancheranno spettacoli e intrattenimento quotidiano: musical, concerti, artisti di strada, parate degli elfi, saggi di danza e la tombolata più grande d’Italia, pensata per coinvolgere grandi e piccini in momenti di allegria e condivisione.

Anche l’offerta enogastronomica sarà un punto forte dell’evento: vin brulè, cioccolate calde, caldarroste, dolci tipici, biscotti, caramelle e numerosi food truck proporranno un vero viaggio tra i sapori tradizionali e internazionali, creando un’atmosfera accogliente e calorosa.

Il Parco d’Inverno è pensato per famiglie, giovani, adulti e turisti, e si propone come una tappa imperdibile per vivere la magia del Natale in Puglia come mai prima d’ora.

Informazioni utili:

Location: Raffo Parco Gondar, Gallipoli (LE)

Date: 20, 21, 25, 26, 27 e 28 dicembre 2025

Orari: 16:00 – 00:00

Biglietti: singoli e gruppi disponibili su Vivaticket: clicca qui





Il Parco d’Inverno rappresenta un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera natalizia ricca di emozioni, spettacolo e divertimento, offrendo a Gallipoli il titolo di capitale pugliese del Natale.