Foggiani arrestati in Toscana dopo inseguimento tra le campagne aretine

AREZZO - Due uomini della provincia di Foggia sono stati arrestati dai carabinieri in Toscana dopo un rocambolesco inseguimento tra le campagne di Arezzo. I due, di 43 e 47 anni, viaggiavano a bordo di un’auto quando, all’avvicinarsi di un posto di blocco, hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti nei boschi circostanti.

Le ricerche hanno visto l’impiego anche di un elicottero, che ha permesso di rintracciare i due fuggitivi. Al momento dell’arresto, il 43enne è stato trovato in possesso di una pistola con matricola alterata e 12 proiettili. Nell’auto, invece, i militari hanno sequestrato maschere in gomma, guanti, passamontagna e un secchio con chiodi a tre punte.

Entrambi gli arrestati vantano numerosi precedenti e si trovano ora rinchiusi nel carcere di Arezzo. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.