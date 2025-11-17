Zelensky a Parigi per rafforzare la difesa ucraina, continuano gli attacchi russi

KIEV - Il presidente ucrainoè ain un nuovo tentativo di assicurarsi armi e supporto per difendere l’Ucraina dagli attacchi missilistici e dai droni russi sempre più letali. La visita rientra in untra i principali alleati occidentali, che lo ha visto domenica siglare une proseguirà con una

Nel frattempo, la guerra continua a mietere vittime: un attacco russo stanotte a Balakliya, nella regione orientale di Kharkiv, ha provocato almeno tre morti e dieci feriti. Dal canto suo, Mosca afferma che 36 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo nella stessa notte.

Sul fronte internazionale, ieri il presidente italiano Sergio Mattarella ha dichiarato al Bundestag: “La guerra d’aggressione è sempre un crimine e chi colpisce i civili non può restare impunito, da Kiev a Gaza”. Intanto il governo italiano sta lavorando al nuovo decreto per un pacchetto di aiuti militari a Kiev, mentre il leader della Lega Matteo Salvini frena sull’ipotesi di introdurre una norma trimestrale.