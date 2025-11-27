Gigi D'Alessio torna con il nuovo album “Nuje”: il 5 dicembre incontra i fan a Molfetta





Esce venerdì 28 novembre il nuovo e attesissimo progetto discografico di Gigi D’Alessio, “Nuje” ((GGD Edizioni Srl/Columbia Records/Sony Music).





L’album sarà disponibile in formato digitale e CD e, dal 19 dicembre, arriverà anche in vinile, con edizioni autografate dei formati CD e LP acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. Il disco è già in preorder al link https://Columbia.lnk.to/NUJE.

Prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, “NUJE” raccoglie 13 brani che attraversano le sfumature più profonde dell’amore e della vita. È un album che parla di noi, delle relazioni che ci formano, ci feriscono, ci fanno battere il cuore, di scelte che cambiano il destino. Ogni canzone è un frammento di verità, un’emozione che diventa musica unendo tradizione e modernità, radici napoletane e contaminazioni internazionali, confermando la straordinaria capacità dell’artista di attraversare generi e atmosfere con autenticità e sensibilità.





Accanto ai singoli già pubblicati - Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia e Un selfie con la vita, fino all’ultima hit Diamanti e Oro con la partecipazione straordinaria di Khaled e Jovanotti, l’album si apre con Natu tipo e penziero, una canzone che parla della fragilità dell’amore e della difficoltà di lasciar andare chi si è amato profondamente, quando il “noi” si spezza e restano due solitudini. Anche la title track Nuje è dedicata ad un amore intenso ma complicato, nato quasi per caso e vissuto tra passione, rimpianti e paura di perderlo, ma con la consapevolezza che, nonostante gli errori e le circostanze, i due protagonisti sono legati da qualcosa di unico. Mezze verità è una fotografia di ciò che accade quando una relazione lunga e importante si spegne, trasformandosi in una guerra fredda fatta di avvocati, bugie e rancori, un racconto amaro della difficoltà di separarsi senza ferirsi, così per la coppia come per i figli.





Segretamente tu svela l’amore irrisolto che continua a vivere nei pensieri e nel cuore, nonostante la distanza e il tempo, mentre 24 ore è il racconto di una separazione improvvisa, vissuta come una ferita aperta che lascia spazio a quello di una passione tossica in Veleno d’amore dove il sentimento diventa una dipendenza che fa male, irresistibile, ma letale. L’amore si vive, non si insegna ma si impara, canta Gigi in Ti ha detto mai: il messaggio di un uomo tradito al suo rivale. Non è solo fisico, ma fatto di storia, ricordi e profondità emotiva che lasciano impronte indelebili nell’anima, così come conferma Nun ciò può dicere, la confessione di chi non riesce a dimenticare un amore passato, che lo ha segnato profondamente. Il disco si chiude con Filumè, una dedica speciale alle donne, ispirata a Filumena Marturano di Eduardo De Filippo: un inno alla forza femminile, alla resilienza e al sacrificio materno per proteggere i figli e garantire loro un futuro, con un appello accorato: “Salvammelle a tutte sti guaglione ca se perdeno senza ragione. Nun fa chiagnere a nisciuna mamma.”









L’album sarà presentato ai fan anche con 4 speciali appuntamenti instore:





27 novembre ore 22:00 Nola (NA) – CC Vulcano Buono





30 novembre ore 16:30 Milano – CC Metropoli





3 dicembre ore 17:30 Fiumicino (RM) – The Wow Side Shopping Center





5 dicembre ore 18:00 Molfetta (BA) – Gran Shopping Mongolfiera









Il nuovo progetto discografico “NUJE” porta la firma di Gigi D’Alessio – con la collaborazione di Vincenzo D’Agostino ai testi - che ne cura anche la produzione artistica insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio. Le chitarre sono affidate al talento di Michael Thompson, Maurizio Fiordiliso, Maurizio Pica e Daniele Bonaviri, mentre al basso troviamo Cesare Chiodo e Roberto D’Aquino. Gli arrangiamenti degli archi, scritti e diretti da Adriano Pennino, sono stati registrati presso gli AIR Studios di Londra da Haydn Bendall e Roberto Rosu, che ha curato anche il mix e la registrazione presso il Life Studio di Roma. Il mastering è firmato da Steve Fallone presso Sterling Sound New York, mentre i brani 1, 2, 5 e 11 sono stati mixati e masterizzati da Gigi Barocco nello Studio 104 di Milano.

Dopo un’estate trionfale— con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito — Gigi D’Alessio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il 2026 sarà un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino alle canzoni del nuovo disco. E dopo la tournée nei palazzetti, ancora live per Gigi con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.









Di seguito il calendario 2026, in aggiornamento:













17 e 18 marzo ROMA- PALAZZO DELLO SPORT





20 e 21 marzo BARI- PALAFLORIO





23 marzo FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM





25 marzo TORINO - INALPI ARENA





11 aprile PADOVA - KIOENE ARENA





17 aprile ANCONA - PALAPROMETEO





18 aprile BOLOGNA - UNIPOL ARENA





24 aprile MESSINA- PALARESCIFINA





8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE



