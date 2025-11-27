Sanità, Perrini (FdI): 'Per il poliambulatorio di Lizzano basta promesse, bisogna garantire subito i servizi ai cittadini'



"Nei mesi scorsi ho effettuato un sopralluogo al nuovo poliambulatorio di Lizzano insieme al sindaco Lucia Palombella e al consigliere comunale e responsabile provinciale del Dipartimento disabilità di Fratelli d'Italia, delegato comunale alla salute, Francesco Mele. Il sopralluogo si è reso necessario a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini, che attendono da troppo tempo l'attivazione di un presidio fondamentale per il territorio. Dall'incontro è emersa con chiarezza una necessità: definire immediatamente l'assetto organizzativo della struttura, perché un poliambulatorio chiuso o a mezzo servizio non serve a nessuno. Sulla base delle criticità rilevate, ho trasmesso alla coordinatrice dei Distretti Socio-Sanitari della ASL Taranto, dott.ssa Ronzino, alcune richieste precise riguardanti il CUP e Anagrafe Sanitaria subito operativi" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale di FdI, Renato Perrini.





"I cittadini del Distretto 7 non possono continuare a percorrere decine di chilometri per un cambio di medico o un semplice aggiornamento amministrativo. CUP e Anagrafe devono essere attivati a Lizzano, anche con una presenza settimanale, utilizzando personale già presente nel distretto. Servizi minimi, ma indispensabili. Specialistica ambulatoriale basata sui bisogni reali. Basta ambulatori annunciati e poi non attivati perché mancano gli specialisti. Ho chiesto una programmazione realistica, che rispecchi le priorità epidemiologiche del territorio e renda la struttura realmente operativa. Gli spazi vanno usati in modo flessibile, garantendo continuità e presenza costante. Il Poliambulatorio deve diventare un punto di riferimento quotidiano, capace di integrare attività cliniche, amministrative e di orientamento. Una struttura aperta, utile, concreta. Queste proposte sono frutto del lavoro puntuale portato avanti da Francesco Mele, che da mesi sta seguendo il dossier, mantenendo un confronto costante con l’on. Dario Iaia, il sindaco di Lizzano. Un lavoro che ha consentito di evidenziare le criticità e avanzare soluzioni praticabili. L’obiettivo è chiaro e non più rinviabile: aprire il Poliambulatorio e garantire ai cittadini servizi che altrove sono già una normalità. Su questo continuerò a vigilare e a sollecitare affinché si trovino soluzioni in tempi brevi" ha dichiarato ancora Renato Perrini.



