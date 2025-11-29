Progetto REEL: aperta la call internazionale per giovani location scout in formazione a Fiume

BARI – L’annuncia l’apertura di una nuova call internazionale nell’ambito del progetto, dedicata alla selezione di. Il percorso formativo si terrà a, dal, e offrirà un’opportunità unica per entrare in contatto con uno dei ruoli più strategici dell’industria audiovisiva e del destination marketing.

L’iniziativa è realizzata da Art-kino, istituzione pubblica croata fondata dalla Città di Fiume e attiva nella promozione dell’arte e della cultura cinematografica. Il corso, ospitato nella splendida città adriatica, fornirà ai partecipanti formazione pratica e avanzata sulle principali competenze richieste nel location scouting, con focus su destination management, logistica delle produzioni, sostenibilità e aspetti legali delle location. Le sessioni comprenderanno workshop interattivi, esercitazioni sul campo e attività di gruppo, guidate da professionisti del settore cinematografico, produttivo e turistico.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di costruire un portfolio professionale, consolidare le competenze acquisite e creare una rete transfrontaliera di contatti nell’ambito audiovisivo.

La call è rivolta a candidati tra i 18 e i 40 anni, nati o residenti nelle aree ammissibili del Programma Interreg Italia-Croazia 2021/2027, sia italiane sia croate. Per garantire un equilibrio tra i Paesi coinvolti, saranno selezionati 6 candidati dall’Italia e 6 dalla Croazia.

Tra i requisiti principali figurano un’ottima conoscenza della lingua inglese, interesse per la produzione cinematografica e il visual storytelling, sensibilità estetica per valutare gli spazi e conoscenza di base degli aspetti legali legati all’utilizzo delle location.

I costi di viaggio e alloggio saranno interamente coperti dal progetto REEL. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 14 dicembre 2025 alle ore 23:59 CET.

Dopo il successo delle precedenti iniziative – dalla call per la produzione di otto cortometraggi al programma formativo per giovani talenti a Dubrovnik – il progetto REEL continua a investire sui professionisti emergenti e sullo sviluppo di un ecosistema creativo condiviso tra Italia e Croazia, offrendo nuove opportunità di formazione e networking transfrontaliero.

Per informazioni e candidatura: Art-kino – REEL Location Scouting