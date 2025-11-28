Gioia del Colle si prepara al Natale con “Eccolo qua il Natale”: attività e laboratori per bambini

GIOIA DEL COLLE - Gioia del Colle si prepara a vivere la magia del Natale con un programma ricco di eventi dedicati all’infanzia. In attesa di svelare il cartellone completo de, il Comune propone, una serie di attività ludiche e laboratoriali pensate per bambini dai 3 ai 10 anni, inserite nel contesto della rassegna teatrale

L’inaugurazione del Magazzino degli Elfi è prevista per sabato 29 novembre alle ore 18:00 nella sala De Deo di Palazzo San Domenico, dove musica, animazione e spettacoli di burattini daranno il via a un mese di iniziative dedicate al gioco, letture animate, laboratori di cucina, cucito, ricamo e riciclo creativo.

A queste attività si affiancherà la Casa di Babbo Natale, che aprirà al pubblico domenica 7 dicembre alle ore 11:00 in piazza Umberto I. Tra gli eventi più attesi ci sono anche la consegna della lettera a Babbo Natale (8 dicembre), lo show delle principesse Disney (14 dicembre), la discesa di Babbo Natale (20 dicembre) e la parata delle mascotte Disney (24 dicembre).

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. Per le attività all’interno del Magazzino degli Elfi è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 3801531333.

Con questa programmazione, il Comune di Gioia del Colle conferma l’impegno nelle politiche a sostegno dell’infanzia, offrendo momenti di divertimento, creatività e condivisione, capaci di far vivere ai bambini e alle famiglie la magia del Natale nel cuore della città.