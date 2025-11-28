Gioia del Colle si prepara al Natale con “Eccolo qua il Natale”: attività e laboratori per bambini
GIOIA DEL COLLE - Gioia del Colle si prepara a vivere la magia del Natale con un programma ricco di eventi dedicati all’infanzia. In attesa di svelare il cartellone completo de “La Gioia del Natale 2025”, il Comune propone “Eccolo qua il Natale”, una serie di attività ludiche e laboratoriali pensate per bambini dai 3 ai 10 anni, inserite nel contesto della rassegna teatrale “La scena dei ragazzi 2025/2026”.
L’inaugurazione del Magazzino degli Elfi è prevista per sabato 29 novembre alle ore 18:00 nella sala De Deo di Palazzo San Domenico, dove musica, animazione e spettacoli di burattini daranno il via a un mese di iniziative dedicate al gioco, letture animate, laboratori di cucina, cucito, ricamo e riciclo creativo.
A queste attività si affiancherà la Casa di Babbo Natale, che aprirà al pubblico domenica 7 dicembre alle ore 11:00 in piazza Umberto I. Tra gli eventi più attesi ci sono anche la consegna della lettera a Babbo Natale (8 dicembre), lo show delle principesse Disney (14 dicembre), la discesa di Babbo Natale (20 dicembre) e la parata delle mascotte Disney (24 dicembre).
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. Per le attività all’interno del Magazzino degli Elfi è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 3801531333.
Con questa programmazione, il Comune di Gioia del Colle conferma l’impegno nelle politiche a sostegno dell’infanzia, offrendo momenti di divertimento, creatività e condivisione, capaci di far vivere ai bambini e alle famiglie la magia del Natale nel cuore della città.