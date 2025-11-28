Peschici diventa “La Perla del Natale”: un mese di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio

PESCHICI - Peschici si prepara a trasformarsi, per il terzo anno consecutivo, nella: da sabatoa martedìla città garganica proporrà un ricchissimo calendario di appuntamenti pensato per tutte le età e distribuito in diverse location del territorio.

L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale attraverso il consigliere delegato agli eventi Francesco D’Arenzo, è stata realizzata grazie alla collaborazione di scuole, associazioni, parrocchie, attività commerciali, gruppi spontanei e cittadini.

Il programma propone oltre un mese di concerti, cerimonie, villaggi tematici, degustazioni, manifestazioni sportive, presepe vivente, spettacoli scolastici, artisti di strada, fino al grande Capodanno in piazza Pertini, oltre al suggestivo Borgo del Natale, che illuminerà il centro storico con luminarie e addobbi.

“Abbiamo voluto creare una programmazione unitaria che valorizzi il territorio nel periodo più magico dell’anno, generando un impatto duraturo nella memoria dei visitatori e contribuendo alla crescita culturale e turistica della città”, afferma il sindaco Luigi D’Arenzo. “Il progetto rappresenta anche un importante motore economico, rafforzato dal potenziamento dell’Info Point finanziato dalla Regione Puglia. Ringrazio tutte le maestranze per la preziosa collaborazione”, conclude.

DICEMBRE 2025- Sabato 06Ore 17:00 - Piazza Pertini - Inaugurazione “Il Villaggio di Santa Claus” - Ospite d’eccezione: “Jo Napoli” con “Le mille bolle animate”Ore 18:00-Piazza Pertini - “Crustolando” - Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione:“Bella Fè”- Domenica 07 & Lunedì 08Ore 11:00-13:00/Ore 17:00-20:00 - Piazza Pertini - “Il Villaggio di Santa Claus”- Domenica 07Ore 10:30 - Aula Consiliare “Azzarone”/Piazza Pertini - Cerimonia di Conferimento Titolo “Città di Peschici” - Concerto della Fanfara Presidio del Comando Interregionale Marittimo di Taranto diretto dal M° Michele Di Sabato - In collaborazione con A.N.M.I. Gruppo di PeschiciOre 17:00 - Con partenza “Info Point” - Visita guidata gratuita nel Centro Storico - info e prenotazioni: 0884 964966Ore 18:00 - “Ciambellando” - Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”Ore 18:30 - Piazza Pertini - Super Tombolata con premi offerti dalle partite iva- Lunedì 08Ore 17:00 - Centro Storico - S’illumina “Il Borgo del Natale” III edizione - Addobbi pianificati dal Gruppo spontaneo “Mamme Natale”Ore 17:30 - Itinerante - Street Band “Amici Veri” Città di MolfettaOre 18:00 - Piazza Pertini - “Pettolando” - Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”Ore 19:00 - Corso Garibaldi - Cerimonia di Accensione dell’Albero di Natale e delle Luminarie- Sabato 13Ore 17:00 - Info Point - Laboratorio di costruzione del “trabucco” in miniatura - attività gratuita - info e prenotazioni: 0884 964966- Domenica 14Ore 17:00 - Con partenza “Info Point” - Visita guidata gratuita nel Centro Storico - info e prenotazioni: 0884 964966Ore 18:00 - Chiesa del Purgatorio - Apertura Mostra dei Presepi, abbinata al concorso “Realizza un Presepe” VII edizione - A cura della Confraternita del PurgatorioOre 19:30 - Chiesa Madre - Gospel Italian Singers, con la partecipazione della Special Guest Ruth Whyte (Londra) e del Singer Prince Aka (Nigeria)- Lunedì 15Visita ai piccoli pazienti del Policlinico “Umberto I” di Roma - A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”Ore 15:00 - “La dolce memoria…un viaggio alla riscoperta delle tradizioni culinarie peschiciane” - A cura delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado- Martedì 16Ore 10:00 - Auditorium “P. Granieri” - “Natale degli artigiani: dalle botteghe…ai doni…ogni mestiere una stella” - A cura delle sezioni a turno unico della scuola dell’infanziaOre 15:00 - Auditorium “P. Granieri” - “Natale degli artigiani: dalle botteghe…ai doni…ogni mestiere una stella” - A cura delle sezioni a doppio turno della scuola dell’infanzia- Mercoledì 17Visita ai piccoli pazienti dei presidi ospedalieri di San Giovanni Rotondo - A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”Ore 09:00 - Auditorium “P. Granieri” - “Natale insieme”: canti, recite e coreografie che scaldano i cuori dei genitori, insegnanti e amici - A cura delle classi 1°, 2°, 3° e 4° della scuola primaria- Giovedì 18Ore 11:00 - Auditorium “P. Granieri” - Cerimonia di Conferimento Borse di Studio “G. Libetta” intitolate a Nicola Acerra, Vincenzo De Nittis, Max Martella e Carmen VeceraOre 18:00 - Auditorium “P. Granieri” - “Natale Ideale”: Concerto dell’Orchestra Libetta, accompagnata dalle voci delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria di I grado- Venerdì 19Ore 19:30 - Aula Consiliare “Azzarone” - Presentazione Calendario 2026: “Peschici, un viaggio tra Storia, Tradizioni e Curiosità” - A cura dell’Ass. “Pesclizo”- Sabato 20Ore 11:00 - Abbazia di Kàlena - Visita guidata gratuita - info e prenotazioni: 0884 964966Ore 18:00 - Auditorium “P. Granieri” - Saggio di Danza e Karate: “Waiting For Christmas” - A cura dell’Asd “Atheltic Club”- Domenica 21Ore 17:00 - Con partenza “Info Point” - Visita guidata gratuita nel Centro Storico - Info e prenotazioni: 0884 964966Ore 18:00 - Itinerante - Gli Zampognari di Monte Sant’AngeloOre 18:30 - Centro Storico - Il Presepe Vivente III edizione - A cura dell’Ass. “Ars Nova”, in collaborazione con le due parrocchie- Lunedì 22Ore 20:00 - Auditorium “P. Granieri” - Saggio di Danza: “Christmas Dance Passion” - A cura dell’Asd “Fitness Dance Company”- Martedì 23Ore 19:30 - Chiesa Madre - Concerto di Natale Banda “Città di Peschici”, diretto dal M° Noemi Racioppa - A cura dell’Ass “Amici della Musica - D. Collotorto”- Domenica 28Ore 16:00 - Piazza Pertini - “Mo’ vàinë l’annë nàuë!” - Tripudio musicale, culinario e giocoso - A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”- Lunedì 29Ore 10:00 - Stadio “M. Maggiano” - Trofeo Vincenzo De Nittis - A cura dell’Asd “Atletico Gargano”- Mercoledì 31Dalle ore 23:00 - Capodanno in Piazza Pertini III edizione - “Winter Music Show”: la grande notte con i dj di Radio Norba e la grande musica anni ’70-’80-’90 - E ancora … radioline, vocalist, live, animazione, gadget, effetti speciali e bollicineGENNAIO 2026- Domenica 04Ore 18:00 - Itinerante - Gli Zampognari di Monte Sant’AngeloOre 18:30 - Centro Storico - Il Presepe Vivente III edizione - A cura dell’Ass. “Ars Nova”, in collaborazione con le due parrocchie- Lunedì 05Ore 19:00 - Parrocchia Sant’Antonio di Padova - Concerto “Archi di Pace” - Orchestra “Melos Ensemble” - Direttore M° Gianmichele D’Errico - In collaborazione con Accademia Filarmonica “Melos Aureum”- Martedì 06Ore 17:00 - Piazza Pertini - Il fantastico parco di ”Epifanilandia”Ore 18:00 - Piazza Pertini - “Ciambellando” - Degustazioni Con il Gruppo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”Ore 19:00 - Chiesa del Purgatorio - Premiazione del Concorso “Realizza un Presepe” VII edizione - A cura della Confraternita del PurgatorioIniziativa Sociale “Panettononni” III edizioneDolce omaggio: distribuzione panettoni porta a porta per tutti i residenti con più di 70 anni (uno per ogni unità abitativa)