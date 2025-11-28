Saronno, muore il medico Giuseppe Giuliani: indagini in corso

SARONNO – Non sono ancora chiare le circostanze della morte di, 60 anni, medico trovato senza vita nel suo studio dia Saronno nel pomeriggio di giovedì 27 novembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che stanno conducendo le indagini su delega della Procura di Varese. Al momento, non sono note le cause del decesso e sul corpo del professionista non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita presso l’Istituto di medicina legale di Pavia, al fine di chiarire se la morte sia stata provocata da un malore o da altre cause.

Chi era Giuseppe Giuliani

Originario di Locorotondo (Bari), Giuliani viveva da anni a Garbagnate Milanese nell’hinterland nord-ovest di Milano. Dal 2011 ricopriva l’incarico di direttore della struttura complessa del servizio di medicina di laboratorio dell’Asst Rhodense ed era anche direttore del Dipartimento di medicina dei servizi diagnostici e terapeutici della stessa Asst.

La comunità locale è profondamente scossa dalla scomparsa di Giuliani, stimato per la sua professionalità e il contributo alla sanità del territorio.

Le indagini dei carabinieri proseguono, mentre l’autopsia fornirà indicazioni più precise sulle cause del decesso.