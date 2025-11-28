Giulio Beranek ospite speciale alla finale di “Giallo e Nero di Puglia”

BRINDISI - Giulio Beranek sarà l’ospite speciale della finale di, la rassegna letteraria dedicata al genere giallo e noir giunta alla sua terza edizione. L’attore tarantino, noto al grande pubblico per il ruolo dinella serie televisiva Gerri tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, parteciperà alla serata conclusiva del concorso in programma sabato 29 novembre a Brindisi.

L’evento, promosso dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, rappresenta un punto di riferimento culturale per autori, lettori e istituti scolastici del territorio.

Durante l’incontro, Giorgia Lepore presenterà il suo nuovo romanzo, Forse è così che si diventa uomini, una storia che intreccia la nuova indagine di Gerri Esposito con la vita e le sfide di un gruppo di ragazzi. Al centro della conversazione con Beranek ci sarà il processo creativo che porta dal libro allo schermo: la costruzione dei personaggi, le scelte narrative e le trasformazioni che avvengono nell’adattamento televisivo.

A moderare il dialogo saranno gli studenti del Liceo Fermi Monticelli e dell’I.I.S.S. Ferraris-De Marco-Valzani, coinvolti in un percorso formativo che li porta a essere protagonisti attivi della manifestazione.

La finale della rassegna si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 novembre alle ore 19 presso Santa Spazio Culturale, nell’ex Convento di Santa Chiara, a pochi passi da piazza Duomo. Un appuntamento che unisce letteratura, territorio e giovani voci, confermando il ruolo centrale dell’iniziativa nel panorama culturale pugliese.