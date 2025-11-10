Grande successo per la XVI Edizione della TAE CUP al Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”

TRINITAPOLI - Si è svolta con grande successo di partecipazione e pubblico, presso il Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” di Trinitapoli, la TAE CUP – XVI Edizione, manifestazione di Taekwon-Do I.T.F. organizzata dal Settore Nazionale Taekwon-Do I.T.F. di OPES, in collaborazione con la SSD Federico II di Svevia, FitSport Italia e sotto la guida del Maestro Cosimo Corea, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.L’evento, riservato ai giovani praticanti dai 5 ai 13 anni (tutte le cinture), ha rappresentato un’importante occasione formativa e sportiva, con gare nelle specialità Pattern (Tul) e Sparring, alla presenza di numerosi atleti e famiglie provenienti da tutto il territorio.Alla manifestazione hanno preso parte anche molti Maestri provenienti da diverse scuole di Taekwon-Do I.T.F., che con la loro presenza hanno contribuito a rendere l’evento un momento di incontro e crescita per tutto il movimento.Tra le personalità presenti, Ruggiero Lanotte, Vice Presidente della Federazione Europea di Taekwon-Do I.T.F. (EITF – International Taekwon-Do Federation) presso EITF Taekwon-Do, e il Delegato provinciale CONI BAT Giuseppe Acquafredda, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni sportive a un evento di grande valore tecnico ed educativo.A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina, intervenuto in rappresentanza del Sindaco Francesco di Feo, che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per il clima di entusiasmo e partecipazione che ha caratterizzato la giornata.“Un appuntamento importante – ha dichiarato l’Assessore Landriscina – che segna l’inizio di una grande stagione agonistica. Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutti gli atleti e ai genitori per la comprensione, la maturità e lo spirito di squadra che dimostrano ogni volta.”La manifestazione, iniziata alle ore 9:15, si è conclusa intorno alle 14:00 con la cerimonia di consegna degli attestati a tutti i partecipanti, tra applausi e momenti di condivisione.