Maratona per la Pace: domani la Cisl Puglia alla Basilica di San Nicola



Il percorso pugliese ha attraversato l’intero territorio regionale con un’ampia partecipazione, per rimettere al centro la cultura della pace, del dialogo e della convivenza civile, quali principi fondativi e irrinunciabili dell’impegno sindacale della Cisl.

L’iniziativa si aprirà con la Santa Messa in Basilica e proseguirà con momenti di riflessione e testimonianze, per riaffermare il valore di un impegno quotidiano, personale e collettivo, nella costruzione di relazioni sociali fondate sul rispetto e sulla dignità di ogni persona, guardando a tutti i conflitti in atto nel mondo.



La pace è una scelta e una responsabilità. È un cammino lungo, che richiede costanza e consapevolezza. Insieme è possibile far crescere la speranza e costruire una società senza conflitti, senza divisioni e senza violazioni dei diritti umani.





La pace deve diventare patrimonio comune. La Cisl continuerà a promuoverla con determinazione in ogni comunità e in ogni luogo di lavoro.

Dopo Foggia, Brindisi, Alessano (LE) e Altamura (BA), la Maratona per la Pace promossa dalla Cisl prosegue il suo cammino e giunge a Bari martedì 11 novembre, presso la Basilica di San Nicola, a partire dalle ore 18, con l’iniziativa organizzata dalla Cisl Puglia.