Maratona per la Pace: domani la Cisl Puglia alla Basilica di San Nicola
Dopo Foggia, Brindisi, Alessano (LE) e Altamura (BA), la Maratona per la Pace promossa dalla Cisl prosegue il suo cammino e giunge a Bari martedì 11 novembre, presso la Basilica di San Nicola, a partire dalle ore 18, con l’iniziativa organizzata dalla Cisl Puglia.
Il percorso pugliese ha attraversato l’intero territorio regionale con un’ampia partecipazione, per rimettere al centro la cultura della pace, del dialogo e della convivenza civile, quali principi fondativi e irrinunciabili dell’impegno sindacale della Cisl.
L’iniziativa si aprirà con la Santa Messa in Basilica e proseguirà con momenti di riflessione e testimonianze, per riaffermare il valore di un impegno quotidiano, personale e collettivo, nella costruzione di relazioni sociali fondate sul rispetto e sulla dignità di ogni persona, guardando a tutti i conflitti in atto nel mondo.
La pace è una scelta e una responsabilità. È un cammino lungo, che richiede costanza e consapevolezza. Insieme è possibile far crescere la speranza e costruire una società senza conflitti, senza divisioni e senza violazioni dei diritti umani.
La pace deve diventare patrimonio comune. La Cisl continuerà a promuoverla con determinazione in ogni comunità e in ogni luogo di lavoro.