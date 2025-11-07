Gratta e Vinci: a Bari colpo da 30mila euro con “Ultra Numerissimi”
BARI - Puglia fortunata con il Gratta e Vinci Ultra Numerissimi. Nell’ultima settimana, secondo quanto riporta Agipronews, a Bari è stata registrata una vincita da 30mila euro presso un esercizio commerciale di via Generale Nicola Bellomo.
Il comparto del gioco retail in Puglia si conferma in una fase di sostanziale stabilità. I dati elaborati da Agipronews mostrano che nel 2024 la spesa complessiva – ovvero la raccolta al netto delle vincite – è rimasta pressoché invariata rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,1 miliardi di euro.
In crescita, invece, le lotterie istantanee, che hanno raggiunto un volume di 231 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno passato. Segnali positivi arrivano anche dal gioco fisico nella provincia di Bari, dove nell’ultimo anno la spesa ha toccato quota 365 milioni di euro, in aumento del 2,5% rispetto ai 356 milioni dell’anno precedente.
Un dato che conferma l’interesse costante dei pugliesi per il settore del gioco legale, trainato proprio dai Gratta e Vinci, che continuano a regalare soddisfazioni e vincite importanti in tutta la regione.