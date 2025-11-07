All’IRCCS “de Bellis” di Castellana Grotte il II Corso Regionale AIGO Puglia sulla MASLD: prevenzione, innovazione e multidisciplinarietà

CASTELLANA GROTTE - Si è svolto oggi, presso il Centro Congressi “Tina Anselmi” dell’di Castellana Grotte, ildedicato alla “Malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica (MASLD): prevenzione, innovazione e multidisciplinarietà”.

L’evento ha riunito numerosi specialisti provenienti da tutta la regione, offrendo una giornata di approfondimenti clinici, scientifici e pratici. Il corso ha affrontato i temi più attuali legati alla MASLD, una patologia in costante crescita, attraverso un approccio multidisciplinare che ha visto il confronto tra epatologi, internisti, diabetologi, nutrizionisti, chirurghi e altre figure sanitarie.

Durante i lavori sono stati analizzati gli aspetti epidemiologici, i biomarcatori, le terapie nutrizionali e farmacologiche, la gestione del rischio cardiovascolare e le strategie chirurgiche, compresa la chirurgia bariatrica. Non sono mancati momenti di riflessione sugli aspetti sociali e psicologici, con una tavola rotonda dedicata alla lotta contro lo stigma e alla costruzione di nuovi modelli di presa in carico multidisciplinare.

«L’IRCCS de Bellis è da anni un punto di riferimento per il confronto scientifico e formativo – ha dichiarato Enzo Delvecchio – e il corso di oggi rappresenta un momento di altissimo livello su una patologia che negli ultimi trent’anni è cresciuta del 50%, diventando la principale malattia cronica del fegato a livello mondiale. La MASLD non colpisce solo il fegato, ma coinvolge diversi organi e apparati: per questo è essenziale il dialogo tra specialisti di discipline diverse», ha aggiunto Delvecchio.

«Come Consiglio Direttivo AIGO Puglia – ha spiegato il dott. Raffaele Cozzolongo, referente scientifico del corso – abbiamo voluto proporre un incontro di formazione orientato alla pratica clinica, su una patologia che rappresenta una vera sfida sanitaria. La MASLD può associarsi a complicanze cardiometaboliche e oncologiche, con un impatto stimato di oltre 8 miliardi di euro l’anno, pari al 6% della spesa sanitaria nazionale. Da qui la necessità di uniformare i percorsi diagnostici e terapeutici e rafforzare la collaborazione multidisciplinare».

Il corso conferma l’impegno dell’IRCCS “Saverio de Bellis” nel campo delle malattie epatiche e metaboliche, centrali nelle linee di ricerca e nelle attività cliniche dell’Istituto. Riconosciuto a livello nazionale per l’eccellenza scientifica in ambito gastroenterologico, il “de Bellis” continua a promuovere momenti di formazione e cooperazione tra specialisti, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca nella pratica clinica, migliorando la prevenzione, la diagnosi precoce e la qualità di vita dei pazienti.