Grave lutto per Laura Pausini: lo zio Ettore muore travolto da un'auto pirata

BOLOGNA – Grave lutto per la cantante: è morto, suo zio, di 78 anni, grande appassionato di ciclismo.

L’uomo è stato travolto da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta via degli Stradelli Guelfi, tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, alla periferia di Bologna. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare.

Il conducente, alla guida di una Opel Astra, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno analizzando le telecamere della zona per risalire al responsabile.

Ai familiari e a Laura Pausini va il più sentito cordoglio.