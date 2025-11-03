Torna in tour “ESPERIENZE D.M.”: la terza stagione farà tappa a Bari il 15 novembre

BARI - La terza stagione diha preso il via il 9 ottobre 2025 al Teatro Brancaccio di Roma, dando il via a un nuovo tour nazionale che toccherà le principali città italiane. Dopo il successo delle prime due stagioni, in particolare della seconda cone oltre 110.000 spettatori, lo spettacolo torna con una versione ancora più ambiziosa, pronta a emozionare il pubblico con improvvisazione, racconto e intrattenimento live.

Ideato dai volti del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, “ESPERIENZE D.M.” nasce dall’idea di trasformare in spettacolo dal vivo le storie condivise dagli utenti online: esperienze piccanti, surreali o divertenti diventano protagoniste di uno show comico e interattivo, con commenti e battute in tempo reale.

Il tour 2025 toccherà, tra le altre città, Bari, dove lo show sarà ospitato il 15 novembre al Teatro Team. Il format, ormai consolidato, coinvolge attivamente il pubblico, che diventa parte integrante dello spettacolo attraverso letture, improvvisazioni e colpi di scena, annullando il confine tra palco e platea.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone. “ESPERIENZE D.M.” conferma il suo ruolo di fenomeno culturale, capace di reinventare l’intrattenimento dal vivo e portare risate e stupore in tutta Italia.