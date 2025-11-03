Gravina in Puglia: arrestati due giovani per spaccio di hashish in un parco comunale

GRAVINA IN PUGLIA – I Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno arrestato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un parco comunale, frequentato da bambini e famiglie.

L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Gravina in Puglia, ha permesso di sorprendere i due mentre cedevano dosi di hashish, incuranti della presenza di minori e genitori nelle aree giochi. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno sequestrato 250 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

I due giovani arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari. L’azione dei Carabinieri rientra nelle operazioni di controllo del territorio volte a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi pubblici, in particolare quelli frequentati da minori.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.