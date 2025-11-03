Trani e Bisceglie: tre arresti per una serie di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali

TRANI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani, insieme alla Tenenza di Bisceglie, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura locale. L’ordinanza riguarda tre indagati, ritenuti responsabili, secondo l’impostazione accusatoria, di una serie di furti e rapine commessi tra gennaio e giugno 2025 nei centri abitati di Trani e Bisceglie.

Gli arrestati sono due uomini di Bisceglie di 41 e 39 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, e una donna andriese di 44 anni. Nel corso di pochi mesi, i tre avrebbero messo a segno sette episodi tra rapine improprie e furti aggravati ai danni di quattro negozi di casalinghi e alimentari, oltre a un furto con destrezza ai danni di un’anziana signora invalida al 100% e a un episodio di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, hanno permesso di raccogliere testimonianze e acquisire filmati dei sistemi di videosorveglianza, ricostruendo le condotte dei tre, spesso caratterizzate da violenza e minaccia per assicurarsi la fuga e trattenere la refurtiva, costituita in gran parte da beni di modesto valore economico.

Al termine dell’operazione, uno dei tre indagati è stato tradotto in carcere, uno posto agli arresti domiciliari e il terzo sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La Procura e l’Arma dei Carabinieri sottolineano che si tratta di un importante risultato investigativo che conferma il costante impegno delle autorità nel contrasto ai reati che generano forte allarme sociale.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.