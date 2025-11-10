🔴 Gravina in Puglia, crolla parte di una vecchia palazzina disabitata

GRAVINA IN PUGLIA – Paura in città per il, costruita in tufo e pietra. L’edificio era stato puntellato dieci anni fa per prevenire il collasso, ma oggi ha ceduto un’altra porzione.

Vista la vicinanza ad altre abitazioni, è stato necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Per precauzione è stato interdetto l’accesso ad alcune case limitrofe, in attesa di ulteriori verifiche tecniche sulla stabilità della struttura.

Le autorità locali hanno invitato i residenti a mantenersi lontani dalla zona interessata e a seguire le indicazioni dei soccorritori.