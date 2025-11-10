Cassino, professore muore in aula: inutili i soccorsi

CASSINO – Un malore improvviso ha stroncato questa mattina, 58 anni, professore di storia e filosofia del liceo “Marco Terenzio Varrone” di Cassino. L’insegnante si trovava in aula insieme ad alcuni colleghi quando ha accusato un grave malessere.

Secondo le prime ricostruzioni, gli studenti non erano presenti, impegnati in uno stage fuori sede. Il docente è riuscito solo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. I colleghi hanno subito tentato le manovre di rianimazione, mentre sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. È stato utilizzato anche un defibrillatore presente nell’istituto, ma ogni tentativo di salvare la vita del professore si è rivelato vano.

Sul luogo della tragedia è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che ha eseguito i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti. Gli agenti hanno confermato che la morte è avvenuta per cause naturali, escludendo altre ipotesi.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica del liceo Varrone. Colleghi e studenti hanno espresso vicinanza alla famiglia e ricordo per l’insegnante molto stimato per la sua professionalità, la passione per l’insegnamento e la disponibilità verso i ragazzi.