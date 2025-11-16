Gravissimo incidente a Torchiarolo: donna ferita e bimbo nato morto dopo un cesareo d’urgenza

BRINDISI - Tragedia sulla Ss613 per una coppia che stava rientrando a, dove viveva, dopo una visita di controllo ginecologica. L’auto su cui viaggiavano, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo, si è scontrata con unae successivamente con un, in un impatto violentissimo.

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco, poi trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni critiche hanno reso necessario un taglio cesareo d’urgenza, ma purtroppo il bambino è nato morto, a causa dei politraumi riportati dalla madre nel terribile impatto.

Le indagini

La polizia stradale sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il cellulare dell’autista del camion e lo stesso mezzo pesante, accertamenti necessari per verificare eventuali distrazioni alla guida o responsabilità.