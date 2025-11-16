Lecce, Festival del Cinema Europeo: al via le anteprime 'Cinema & Realtà'



LECCE - Lunedì 17 novembre sarà una giornata ricca di emozioni e incontri al Multisala Massimo, che ospiterà le anteprime di due opere cinematografiche profondamente legate alla realtà e alla sfera più intima dell'esperienza umana: "Core preciatu" e "Come fosse luce". Gli appuntamenti offriranno al pubblico non solo la visione dei film, ma anche la possibilità di dialogare con i protagonisti delle rispettive produzioni.





"Core preciatu" – Il valore degli affetti e della memoria





Domenica 16 novembre si terrà alle ore 11.15, presso il ristorante "All'Ombra del Barocco" della libreria Liberrima in Corte dei Cicala n°10, il photocall di "Core preciatu", a cui seguirà alle 11.30 un incontro con la stampa. Saranno presenti Giulio Neglia, regista del film, e Alberto La Monica, direttore artistico del Festival del Cinema Europeo (FCE).

L’opera, presentata come anteprima, si preannuncia come un racconto intenso e personale, che porta sullo schermo il tema del legame tra identità e ricordi. La proiezione è prevista lunedì 17 novembre per le ore 19.00 nella Sala 2 del Multisala Massimo.





"Come fosse luce" – Una riflessione visiva sulla speranza





Domenica 16 novembre alle ore 12:00, presso il ristorante "All'Ombra del Barocco" della libreria Liberrima in Corte dei Cicala n°10, si terrà il photocall di "Come fosse luce" seguito dall’incontro stampa alle 12.15. Interverranno il regista Corrado Punzi, il produttore Salvatore Caracuta, insieme ad Alberto La Monica.

Il film promette una narrazione poetica e luminosa, forse metaforica, dove la luce diventa elemento simbolico e sensoriale. La proiezione avverrà lunedì 17 novembre in Sala 2 alle ore 21.00.





Due opere diverse, unite dal filo rosso di una narrazione cinematografica che prova a scavare nel reale per rivelare significati nascosti. Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema d’autore e per chi desidera vivere un lunedì sera fuori dall’ordinario.